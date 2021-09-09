عبدو شاهين ينشر صورةً جديدةً من كواليس الهيبة

شوّق النجم اللبناني، عبدو شاهين، متابعي الهيبة لأحداث الجزء الأخير بعدما نشر على حسابه الرسمي في موقع انستغرام صورةً تجمعه بالنجمة السورية منى واصف، التي تلعب دور أم جبل وعلّق عليها بالقول: مع السنديانة أم الكل منى واصف.

وحظيت الصورة بانتشار كبير على الإنترنت، حيث أبدى متابعو النجم اللبناني إعجابهم بالمسلسل وبدور أم جبل فيه، وعبّروا عن شوقهم لرؤية آخر أجزائه.

من جهةٍ أخرى، يواصل المخرج سامر البرقاوي عمليات تصوير الجزء الأخير من الهيبة؛ تمهيدًا لعرضه خلال شهر نوفمبر القادم.

يُذكر أنّ الجزء الخامس من الهيبة؛ سيشهد غياب الممثل أوس مخللاتي الذي لعب دور صخر، ومشاركة النجم عبد المنعم عمايري، الذي سيلعب دور وديع خصم جبل، الذي سيلعب دوره كالعادة، بالإضافة لمشاركة بقية النجوم المعروفين.

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