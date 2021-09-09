مكمّل غذائي يثبت “نتائج محسنة في اختبارات الذاكرة” لمرضى ألزهايمر

السويد – كشفت دراسة جديدة عن تأثير أحماض أوميغا 3 الدهنية على مرض ألزهايمر من خلال اختبارات الذاكرة واختبار السائل النخاعي.

وزعم العلماء أن اعماد المكملات لمنع ظهور مرض ألزهايمر، أو إبطاء تقدم حالة الدماغ، هي “أحد أهم التطورات الطبية في هذا القرن”.

وتتعمق الدراسة الجديدة في قوة أحماض أوميغا 3 الدهنية وتأثيرها على اختبارات الذاكرة واختبار السائل النخاعي.

وشملت الدراسة 33 مريضا، 18 منهم تم تزويدهم بأوميغا 3 في الصباح والمساء. وكان المشاركون الآخرون جزءا من المجموعة النموذجية، التي لم تحصل على المكمل الغذائي.

وجمع الباحثون عينات السائل الشوكي من المشاركين الذين أجروا اختبارات الذاكرة في بداية الدراسة وبعد ستة أشهر، لتحليل النتائج.

وقالت إيفون فرويند ليفي، الباحثة في علم الأعصاب بجامعة أوريبرو: “هذه الدراسة فريدة من نوعها”.

وتعاونت إيفون مع باحثين في معهد كارولينسكا ومستشفى جامعة ساهلغرينسكا وجامعة أوبسالا للكشف عن قوة أحماض أوميغا 3 الدهنية وتقليل مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وأوضحت: “إنها المرة الأولى على الإطلاق التي تجمع بيانات عن هذه المؤشرات الحيوية الجديدة لدى المصابين بمرض ألزهايمر المعالجين بأحماض أوميغا 3 الدهنية”.

وكشفت الدراسة عن نتائج مثيرة للاهتمام وشهدت فرقا صارخا داخل المجموعة التي أعطيت مكملات أوميغا 3.

ووجد الباحثون أنه في نهاية الأشهر الستة، كان لدى المشاركين الذين تناولوا مكملات أوميغا 3 نسبة 200 % من حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) في دمائهم مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواء وهميا.

وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، هو نوع من دهون أوميغا 3 التي قد تحسن العديد من جوانب الصحة العامة من العقل إلى القلب.

ولوحظ زيادة اثنتين من العلامات المرتبطة بالخلايا العصبية التالفة.

وأضافت إيفون: “يمكننا أن نرى أن وظيفة الذاكرة لدى المرضى في المجموعة التي تناولت أوميغا 3 مستقرة، في حين أن المرضى في المجموعة النموذجية تدهورت لديهم وظيفة الذاكرة”.

وتابعت: “إننا حذرون بشأن تقديم التوصيات، لكننا نعلم أن البدء مبكرا هو أفضل شيء إلى حد بعيد، حيث من الصعب التأثير على المرض في مرحلة لاحقة. وأفضل نصيحة نقدمها في الوقت الحالي هي أن تكون نشيطا بدنيا وأن تدرج أوميغا 3 في نظامك الغذائي على شكل أسماك زيتية أو كمكملات غذائية. ويمكننا أن نرى اختلافا في نتائج اختبارات الذاكرة”.

وأشارت إيفون: “المرضى الذين كانوا يتناولون مكملات أوميغا 3 في مرحلة مبكرة من المرض سجلوا نتائج أفضل”.

وتشمل الفوائد الصحية الأخرى لمكملات أوميغا 3 ما يلي:

– يحافظ على صحة القلب

– قد يساعد في علاج بعض الاضطرابات النفسية

– قد يساعد في إنقاص الوزن

– يدعم صحة العين

– يقلل الالتهاب

– يدعم صحة الجلد

– يقلل من دهون الكبد

– يحسن أعراض الاكتئاب

المصدر: إكسبريس

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