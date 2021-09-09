بالفيديو.. كوبرا تتسلّل لفراش هندي

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو يظهر من خلاله تسلل أفعى كوبرا إلى فراش مواطن هندي نائم.

وقعت هذه الحادثة في منطقة راجستان الواقعة شمالي الهند، وصورتها كاميرا المراقبة الموجودة في المكان، حيث كان الشاب جاي نائمًا على الأرض قبل أن يستيقظ بشكلٍ مفاجئ، بعدما شعر بوجود حركة بفراشه، ليصدم بوجود أفعى الكوبرا الهندية السامة؛ الأمر الذي دفعه للقفز والخروج من الفراش بشكلٍ فوري.

وحاولت الأفعى بعد ذلك لدغ جاي، حيث تقوست وتحركت نحوه، قبل أن تتراجع وتبتعد عنه، دون أن تصيبه بأي أذى.

يُشار إلى أنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكدّوا أنّ جاي كان محظوظًا للغاية لأنّ الأفعى السماعة لم تلدغه.

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