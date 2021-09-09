تسريبات ايفون 13 – هذه هي الألوان والسعات التخزينية المتوقعة!

هواتف ايفون 13 سيتم الإعلان عنها رسمياً يوم 14 سبتمبر المقبل ومع اقتراب موعد الإعلان تزداد وتيرة ودقة التسريبات وآخر تلك التسريبات خاص بالألوان والسعات التخزينية المتوقعة.

أحد مواقع التسوق الإلكتروني في أوكرانيا قام بالكشف – ربما عن غير قصد – عن خيارات الألوان والسعات التخزينية في هواتف ايفون 13 القادمة.

السعات التخزينية والألوان المتوقعة لهواتف ايفون 13 سوف تكون كالآتي:

ايفون 13 ميني – سعة 64 و 128 جيجابايت مع ألوان أسود وأزرق وأورجواني و وردي وأبيض وأحمر.

ايفون 13 – سعة 128 و 256 جيجابايت مع ألوان أسود وأزرق وأورجواني و وردي وأبيض وأحمر.

أما بالنسبة لإصدارات “برو” فسوف توفرها ابل بأربعة الوان مختلف وسعات تخزينية أعلى كالآتي:

ايفون 13 برو – سعة 128 و 256 جيجابايت وألوان الأسود والفضي والذهبي والبرونز.

ايفون 13 برو ماكس – سعة 256 و 512 جيجابايت مع ألوان الأسود والفضي والذهبي والبرونز.

هذه التسريبات غريبة نوعاً ما لعدة أسباب منها مثلاً ان ابل عادةً ما توفر 3 سعات تخزينية مختلفة لهواتف الايفون وليس اثنتين كما ذكر سابقاً. أيضاً عدم وجود سعة تخزين 512 جيجابايت لهاتف ايفون 12 برو غير متوقع.

هواتف ايفون 13 القادمة سيبدأ توفرها بالأسواق بدءً من نهاية شهر سبتمبر وعلى مدار الأسابيع التالية لها.

هذه التسريبات يجب أخذها بعين الحيطة والتشكك نوعاً ما، إذ أن المعلومات الرسمية والصحيحة سوف نعرفها من ابل مع المؤتمر الرسمي مساء الثلاثاء القادم 14 سبتمبر.

كانت هناك تقارير سابقة تتحدث عن سعة 1 تيرابايت لإصدارات البرو من ايفون 13 لكن لا نعرف مدى صحة ذلك حتى الآن.