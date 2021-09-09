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للقرع العسلي فوائد عظيمة للإنسان

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الجمعية الألمانية احتواء القرع العسلي على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم، بالإضافة إلى احتوائه على الكالسيوم الضروري لصحة العظام، والبوتاسيوم والمغنيسيوم المفيد للقلب، والحديد لتقوية الدم، والزنك لرفع مناعة الجسم.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ القرع العسلي يتميز بغناه بمادة البيتا كاروتين، والفيتامين A، التي تقي من الإصابة بأمراض السرطان.

وأشارت الجمعية الألمانية إلى أنّ القرع العسلي يحتوي على كميات جيدة من الفيتامين E، وحمض اللينولييك؛ الأمر الذي يؤدي لخفض مستوى الكولسترول المرتفع.

وأوضحت أنّ القرع العسلي مفيد للحميات الغذائية وإنقاص الوزن بفضل الألياف الموجودة فيه، والتي تجعل الشخص يشعر بالشبع لأطول فترة ممكنة.

وأكدّت أنّ القرع العسلي يفرز هرمون السعادة بفضل احتوائه على الحمض الأميني تريبتوفان.

ودعت الجمعية الألمانية الناس إلى تناول القرع العسلي باستمرار؛ من أجل الحصول على فوائده العظيمة.

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قناة 218 الليبية

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