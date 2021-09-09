تسريب مواصفات هواتف شاومي المنتظرة Redmi K40 Ultra و Mi 11T

يبدو أن هواتف شاومي المنتظرة أصبحت قريبة جداً من موعد الإطلاق الرسمي، حيث تمكنا من الحصول على بعض المعلومات التي تخص تفاصيل ومواصفات كل من Redmi K40 Ultra و Xiaomi Mi 11T.

وفقاً لما تم نشره على مجموعة XiaomiUI على تيليجرام فإن الاسم الرمزي لهاتف Mi 11T هو Amber ورقم طرازه K11R ويحتوي على شاشة جديدة بمعدل تحديث 120Hz، مما يعني أن شركة شاومي تخلت عن الشاشة ذات معدلات التحديث الأعلى “144Hz” المتواجدة في هاتف الجيل الماضي Mi 10T ولكن ربما هذه التضحية لسبب وجيه وهو أن الشركة قررت استبدال شاشة LCD بشاشة جديدة بلوحة عرض OLED.

ستكون الكاميرا الخلفية عبارة عن وحدة تصوير ثلاثية، بحيث يكون المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجابيكسل من تصنيع OmniVision، جنباً إلى جنب مع مستشعر سوني طراز IMX355 لكاميرا العرض الواسع بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة للتكبير البصري x3 telemacro.

بالنسبة إلى المواصفات الداخلية، فسيحتوي الهاتف على شريحة MediaTek. بالنظر إلى هاتف Mi 10T فقد احتوى على شريحة Snapdragon 865، مما يعني أن هناك فرصة كبيرة أن يحتوي الهاتف القادم على شريحة طراز MediaTek Dimensity 1200.

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جدير بالذكر أنه سيتم إطلاق الهاتف في الصين تحت اسم Redmi K40 Ultra وسيحمل الاسم الرمزي AGATE ورقم الطراز K11T. الاختلاف الوحيد الملحوظ بينه وبين الإصدار العالمي أن الإصدار الصيني حصل على مستشعر رئيسي أفضل بدقة 108 ميجابيكسل بدلاً من 64 ميجابيكسل، ولكن بنفس كاميرا الزاوية العريضة وعدسة التقريب.

على الرغم من أن جميع هواتف سلسلة K40 تحتوي على شريحة Snapdragon 888 إلا أن هذا التسريب يشير إلى احتمالية احتواء K40 Ultra هو الأخر على شريحة MediaTek. على كل حال نحن مُضطرين على الانتظار لفترة زمنية أطول. وحتى هذه اللحظة ليس لدينا أي معلومات حول موعد الإطلاق الرسمي.

بالعودة بالزمن إلى الوراء سوف نتذكر أنه تم إطلاق هاتف Mi 10T عالمياً في شهر أكتوبر من عام 2020، وهذا يعني أنه من المحتمل أننا على بعد أشهر قليلة جداً من موعد إطلاق Xiaomi Mi 11T.