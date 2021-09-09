ميرفت أمين تفوز بجائزة فن الحب سمير ودلال

قررت إدارة مهرجان أيام القاهرة للدراما منح النسخة الأولى من جائزة “فن الحب سمير ودلال”، التي استحدثت تكريمًا للنجميْن الراحليْن، للفنانة ميرفت أمين.

وقالت إدارة المهرجان إنّ الجائزة ستصبح تقليدًا سنويًا يُمنح لأحد النجوم عن مجمل أعماله، وتقديرًا لجهوده وعطائه الفني.

وأشارت الإدارة إلى أنّ النجمة المصرية ستحصل على الجائزة يوم 19 سبتمبر الجاري بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وأوضحت أنّ النجمتيْن دنيا وإيمي سمير غانم ابنتيْ الفنانيْن الراحليْن ستقومان بتسليم الجائزة لميرفت أمين.

يُذكر أنّ اللجنة العليا للمهرجان بررت اختيارها للفنانة ميرفت أمين بعلاقتها الروحية الكبيرة مع أسرة الفنان الراحل سمير غانم.

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