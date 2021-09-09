منوعات

مُزارعة روسية تنتج حبة طماطم عملاقة

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت المزارعة الروسية، ناتاليا شربينيا، من الفوز بسيارة من طراز “لادنا”، بفضل حبة الطماطم العملاقة التي أنتجتها بمزرعتها.

حيث شاركت المزارعة، التي تعيش في مدينة مينوسينسك بإقليم كراسنويارسك بمهرجان مينوسينسك تشامبيون 2021، الذي يُقام سنويًا في المدينة؛ لاختيار أكبر حبة طماطم.

وظفرت المزارعة الروسية بالجائزة بعدما بلغ وزن حبة الطماطم الخاصة بها 2.72 كيلو غرامًا لتحطم بذلك الرقم القياسي السابق المسجّل عام 2011 بمقدار 124 غرامًا.

من جانبها، عبّرت المزارعة الروسية عن سعادتها بالجائزة، وقالت إنّها عملت طوال العام على إنتاج هذه الثمرة الضخمة.

يُشار إلى أنّ الرقم القياسي لأكبر حبة طماطم في العالم سجل في بريطانيا، حيث بلغ عرضها عشر بوصات، ووزنها أكبر بـ 12 مرةً من حبة الطماطم العادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك