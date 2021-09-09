مُزارعة روسية تنتج حبة طماطم عملاقة

تمكنت المزارعة الروسية، ناتاليا شربينيا، من الفوز بسيارة من طراز “لادنا”، بفضل حبة الطماطم العملاقة التي أنتجتها بمزرعتها.

حيث شاركت المزارعة، التي تعيش في مدينة مينوسينسك بإقليم كراسنويارسك بمهرجان مينوسينسك تشامبيون 2021، الذي يُقام سنويًا في المدينة؛ لاختيار أكبر حبة طماطم.

وظفرت المزارعة الروسية بالجائزة بعدما بلغ وزن حبة الطماطم الخاصة بها 2.72 كيلو غرامًا لتحطم بذلك الرقم القياسي السابق المسجّل عام 2011 بمقدار 124 غرامًا.

من جانبها، عبّرت المزارعة الروسية عن سعادتها بالجائزة، وقالت إنّها عملت طوال العام على إنتاج هذه الثمرة الضخمة.

يُشار إلى أنّ الرقم القياسي لأكبر حبة طماطم في العالم سجل في بريطانيا، حيث بلغ عرضها عشر بوصات، ووزنها أكبر بـ 12 مرةً من حبة الطماطم العادية.

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