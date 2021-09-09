علامات تدل على سرطان البروستات تعرفوا عليها

أكدّ اختصاصي المسالك البولية الدكتور أولاف رايشيلت بأنّ سرطان البروستات يظهر في العادة لدى الرجال المسنين، وقال بأنّ هذا النوع يصعب اكتشافه لعدم وجود علامات تحذيرية في المرحلة الأولى.

وحدد الطبيب الألماني بعض الأعراض الدالة عليه والتي تظهر في المراحل اللاحقة بصعوبات التبول، والشعور بآلام في العظام في الجانب السفلي وعلى الجانب.

ودعا الطبيب الألماني لمراجعة الأطباء بشكل فوري عند ظهور هذه الأعراض، وذلك من أجل إجراء الفحوصات اللازمة والتي تكشف المرض كالفحص التحسسي، وفحص قيمة المستضد البروستاتي النوعي PSA، بالإضافة للخزعة، الرنين المغناطيسي، وأخذ عينة من الخلايا.

وأكدّ الطبيب الألماني بأنّ الاكتشاف المبكر للمرض يساهم في زيادة فرص الشفاء، وأشار إلى أن علاج المرض يتم من خلال العلاج الإشعاعي، أو العلاج الكيميائي، أو الهرموني، أو المناعي، وفي بعض الحالات الحرجة يتم اللجوء للجراحة.

وللوقاية من هذا المرض نصح الطبيب الألماني الرجال باتباع نظام طعام صحي، وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، والإقلاع عن التدخين، والتخلص من الوزن الزائد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية