روعة السعدي تنسحب من حارة القبة

أكدّت الفنانة السورية من خلال لقاء إذاعي انسحابها من الجزء الثالث من مسلسل حارة القبة.. وبررت النجمة الشابة قرارا انسحابها بعدم إيفاء الشركة المنتجة بوعودها لها، وقالت إنّ حصلت على وعود بزيادة مساحة دورها في الجزء الثالث بالإضافة لزيادة الأجر المادي وأوضحت بأنّ الجهة المنتجة لم تفِ بالوعود، لذلك آثرت الانسحاب من السلسلة والاكتفاء بالظهور بالجزئين الأول والثاني.

وقالت النجمة السورية بأنّ العلاقة طيبة بينها وبين مخرجة العمل، وأكدّت على أنّ المخرجة لم تزعجها بشيء، وأشارت إلى أنّها آخر من اتصلت بالجهة المنتجة لتبلغهم موقفها، وقالت إنّهم لم يتصلوا بها ليعلنوا موافقتهم أو رفضهم لموقفها، وبررت الأمر بعدم أهمية الشخصية بالنسبة لهم.

وكانت روعة السعدي قد لعبت دور جميلة في الجزء الأول من المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي.

يذكر أنّ النجمة السوري ستظهر في الجزء الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم بشخصية جديدة لم تكن موجودة في الجزء الأول.

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