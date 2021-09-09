حديقة حيوانات إسبانية تشهد ولادة توأمي باندا

شهدت حديقة الحيوانات في العاصمة الإسبانية مدريد ولادة توأمي باندا جديدين للأنثى “هوا زوي با” والذكر “بينغ شينغ”.

وقال المسؤولون في حديقة الحيوان إنّ المولود الأول جاء بعد 4 ساعات من المخاض، في حين جاء المولود الثاني بعد 4 ساعات أخرى.

وعبّر المسؤولون عن سعادتهم بالتوأم الجديد، وقالوا إنّ خامس وسادس مولود لزوجي الباندا الموجودين في الحديقة.

وسيتولى فنيان من قاعدة تربية الباندا في تشنغدو الصينية مسؤولية الرعاية والاهتمام بالتوأم الجديد.

يذكر أنّ حيوانات الباندا شهدت خلال الفترة الماضية زيادة في أعدادها الأمر الذي أدى رفعها من قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، ووضعها في قائمة الحيوانات المهددة بالخطر.

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