منوعات

حديقة حيوانات إسبانية تشهد ولادة توأمي باندا

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت حديقة الحيوانات في العاصمة الإسبانية مدريد ولادة توأمي باندا جديدين للأنثى “هوا زوي با” والذكر “بينغ شينغ”.

وقال المسؤولون في حديقة الحيوان إنّ المولود الأول جاء بعد 4 ساعات من المخاض، في حين جاء المولود الثاني بعد 4 ساعات أخرى.

وعبّر المسؤولون عن سعادتهم بالتوأم الجديد، وقالوا إنّ خامس وسادس مولود لزوجي الباندا الموجودين في الحديقة.

وسيتولى فنيان من قاعدة تربية الباندا في تشنغدو الصينية مسؤولية الرعاية والاهتمام بالتوأم الجديد.

يذكر أنّ حيوانات الباندا شهدت خلال الفترة الماضية زيادة في أعدادها الأمر الذي أدى رفعها من قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، ووضعها في قائمة الحيوانات المهددة بالخطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك