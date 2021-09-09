بالفيديو.. كلب يتسلل للملعب أثناء المباراة ويتسبب بهدف

شهدت مباراة في التشيلي جمعت فريقي ديبورتيفو سان ميغل وسرقسطة حادثةً طريفةً وغير مألوفة، إذ تسلل كلب للمعلب أثناء المباراة وأحرز هدفاً.

ورصدت مقاطع الفيديو دخول الكلب أثناء تنفيذ أحد اللاعبين لركلة حرة، وبعدما رفع اللاعب الكرة لخلف دفاع المنافس قام الكلب باللحاق به وتحويلها برأسه لتغالط الحارس وتدخل الشباك وسط ذهول ودهشة الجميع.

وتفاعل اللاعبون والجمهور الحاضر بشكلٍ كبيرمع الهدف الذي أحزره الكلب الذي غادر الملعب مباشرةً بعد تسجيله للهدف.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على الإنترنت، حيث أبدى العديد من رواد مواقع الإنترنت إعجابهم بالحس التهديفي للكلب الذي انسل من خلف الدفاع وأكمل الكرة في المرمى على طريقة المهاجمين المحترفين.

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