جديد تويتر.. خاصية حذف المستخدم دون حظر

تستعد منصة تويتر لإضافة ميزة جديدة، تزيد من قدرة المستخدمين على التحكم بحساباتهم.

وتُتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية حذف المستخدم من قائمة المتابعين، دون الاضطرار لحظره.

وأشارت تويتر إلى أنّ المستخدم المحذوف لن يكون قادرًا على رؤية التغريدات؛ إلا في حال دخل إلى حساب الشخص، الذي قام بحذفه بشكلٍ مباشر.

وللاستفادة من هذه الميزة والتخلص من المتابعين المزعجين؛ يجب الذهاب لقائمة الأشخاص الذين يتابعون الحساب، ثم النقر على النقاط الأفقية الثلاث الموجودة عند اسم كل متابع، لتظهر للمستخدم خيارات عدّة، من بينها حذف المتابعة.

يُذكر أنّ تويتر قامت، خلال الفترة الماضية، بإضافة ميزات جديدة عدّة لمنصتها؛ لتعزّز من خلالها أمان وخصوصية مستخدميها.

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