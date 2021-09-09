سماعة فاخرة من JBL للحفلات

كشفت شركة JBL الأمريكية عن سماعةٍ جديدةٍ فاخرةٍ مناسبةٍ للحفلات، أطلقت عليها Party Pox 710.

وزودت الشركة الأمريكية سماعتها الجديدة بعجلات قوية ومقبض متين، وهي مقاومة للماء والغبار، وفق معيار IPX4.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها التي تصل إلى 800 واط، وإمكانية مزامنة عرض الإضاءة الملون مع إيقاعات الموسيقى، وإمكانية توصيل سماعتيْن لاسلكيتيْن معًا بفضل True Wireless Stereo.

وتحتوي السماعة على منفذ جيتار، الميكرفون، بالإضافة إلى منفذ USB، وبطارية قوية تجعلها تعمل لساعات عدّة.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستَطرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية، خلال شهر أكتوبر القادم، بسعر يصل إلى 800 دولار أمريكي.

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