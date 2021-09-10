وحدة تحكم من Logitech السويسرية تدعم 5 أجهزة

رفعت شركة Logitech السويسرية عن النقاب عن وحدة اتصال متعددة الاستخدامات تدعم 5 من أجهزة USB، أطلقت عليها Logi Dock.

وتتميز الوحدة الجديدة بقدرتها على دعم عدّة أجهزة في وقتٍ واحدٍ، بالإضافة لدعمها اتصال 2 من الشاشات، و5 أجهزة.

وزودت الشركة السويسرية جهازها الجديد بمكبر كبير الحجم لدعم المستخدم في الاجتماعات، بالإضافة إلى مجموعة من عناصر التحكم التي تعمل على كتم الصوتيات في الفيديو في تطبيقات Google Meet، Zoom، وMicrosoft Teams.

وقالت الشركة السويسرية إنّ المكبر الصوتي في وحدة التحكم الخاصة بها، يأتي بميزة عزل الضوضاء المدمجة لمساعدة المستخدم في الانضمام للاجتماعات بكل سهولة، ودون الحاجة لاستخدام الميكروفون.

وتحتوي الوحدة على منفذي USB-A3.0، منفذيْ USB-C 3.1، منفذ HDMI، بالإضافة إلى منفذ Display Port.

يذكر أنّ الشركة السويسرية ستُطلق الوحدة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 399 دولارًا أمريكيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية