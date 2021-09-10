شركة TCL الصينية تكشف عن هاتف جديد بمواصفات جيدة

رفعت شركة TCL الصينية الستار عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه TCL 20R.. وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Dimensity 700، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل لمس 180 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل مساحتها ل4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 179 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية