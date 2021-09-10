متى نرى بصمة الإصبع المدمجة في الشاشة على هواتف الايفون؟

لم يمنع كشف ابل رسمياً عن موعد الإعلان الرسمي لهواتف ايفون 13 توقف التسريبات والشائعات التي تجاوزت ذلك للحديث عن خطط ابل المستقبلية فيما يخص تطوير هواتف الايفون.

سابقاً تحدثنا عن بعض التسريبات التي تخص هواتف ايفون 14 والتي كان أبرزها قيام ابل بتعديلات في التصميم عبر التخلي عن النوتش والاعتماد على ثقب الكاميرا عوضاً عن ذلك.

من أجل جعل هذا التصميم ممكناً تختبر خاصية إضافة مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة مع إمكانية التخلي خاصية التعرف على الوجه Face ID.

هذا قد يحدث على الأقل في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس في حالة اكتمال العمل على مستشعر البصمات في شاشة الايفون، وفي حالة عدم الانتهاء من عملية التطوير فسوف تتأجل تلك الخطط إلى عام 2023.

لا نعرف على وجه الدقة كيف ستقوم ابل بتضمين خاصية التحقق من الهوية في الايفون مع الاتجاه إلى ثقب الكاميرا: هل ستعتمد على نظام Face ID مخفي أعلى الشاشة؟ أم سيكون مستشعر بصمات الشاشة هو الحل الوحيد؟

كانت هناك بعض الأقاويل التي أشارت سابقاً إلى احتمالية لجوء ابل إلى إضافة مستشعر البصمات في زر قفل الشاشة بجانب الايفون، لكن لا يبدو هذا الخيار مطروحاً الآن بشكل قوي.

تقنية مستشعر البصمات تحت الشاشة ليست بجديدة وإنما موجودة بالفعل في سوق الهواتف الذكية منذ أكثر من عامين وهي إما تعتمد على حساس ضوئي Optical أو حساس يعمل بالموجات فوق الصوتية وكلاهما سريع وفعال للغاية.