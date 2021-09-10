جوجل تجلب شريط بحث جديد في اندرويد 12 للعثور على أي شيء داخل الهاتف

بطبيعة الحال تحتوي جميع هواتف الأندرويد على شريط بحث علوي لجوجل دائماً على الشاشة الرئيسية والذي يتيح لك القدرة على الوصول إلى أي شيء تود البحث عنه على شبكة الإنترنت، ولكن هذا الشريط لا يوفر لك إمكانية البحث داخل الهاتف عن أي شيء تريده، أليس كذلك؟

حسناً، نظام أندرويد 12 استطاع أن يجلب ميزة البحث داخل الهاتف وبمجرد إطلاق الإصدار التجريبي الخامس من النظام. وبالفعل هواتف Pixel التي استطاعت الانتقال إلى الإصدار التجريبي الخامس من أندرويد 12 حصلت على ميزة شريط بحث جديد في درج التطبيقات بعنوان “Search Your Phone and More” والتي تعني باللغة العربية “ابحث في هاتف والمزيد” وهذا يعني أنك ستكون قادراً على البحث داخل الهاتف أيضاً وليس على شبكة الويب فحسب.

حتى الآن ليس لدينا معلومات أو تفاصيل حول إمكانية عمل هذه الميزة على جميع هواتف الأندرويد وكيف سيتم دعمها على جميع وجاهات الاستخدام المختلفة مثل واجهة هواتف سامسونج One UI وواجهة EMUI وغيرهما.

ميزة البحث داخل الهاتف على اندرويد 12

طريقة عمل الميزة الجديدة على اندرويد 12 ستكون بديهية للغاية، فهي ستساعدك في العثور والوصول إلى أي شيء على الهاتف تريد البحث عنه، وبمجرد أن تبدأ الكتابة في شريط البحث، من المفترض أن تبدأ النتائج من جميع أنحاء هاتفك في الظهور – تماماً كما لو كنت تبحث على شريط بحث جوجل على الإنترنت – بما في ذلك التطبيقات والملفات وحتى الإعدادات وجهات الاتصال والمزيد.

شاركنا موقع Androidauthority فكرة أولية عن طريقة عمل الخاصية الجديدة على هواتف جوجل بيكسل في الوقت الحالي التي قامت بالترقية إلى اندرويد 12. فبمجرد كتابة كلمة Home في شريط البحث الجديد ظهرت على الفور جميع النتائج المرتبطة بعملية البحث تلك والتي تضمنت في البداية تطبيق Google Home ثم جهات الاتصال التي تحتوي على كلمة Home.

وفي اسفل نتائج البحث كانت هناك نتائج مرتبطة باختصار الصفحة الرئيسية داخل خرائط جوجل وفي الأسفل كان هناك إجراءات مساعد جوجل المرتبطة بلكمة Home وجميع الإعدادات المتعلقة بالكلمة تظهر في نتائج البحث.

في الجزء السفلي من نتائج البحث كانت هناك عمليات بحث مرتبطة بروابط جوجل والتي تتيح لك القدرة على البحث مباشرة على الإنترنت وهذا يعني أنه يمكنك الانتقال إلى بحث جوجل من داخل شريط البحث الداخلي الجديد.