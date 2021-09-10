كورونا يتسبب في تراجع علاج بعض الأمراض الفتاكة

أكدّ الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، في أحدث تقاريره، تراجع العلاج العالمي للسل والإيدز بعد انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأشار التقرير إلى أنّ علاج السل المقاوم لأدوية تراجع بنسبة 19% في العام الماضي، في حين تراجعت خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز بنسبة وصلت إلى 11%.

وقال الصندوق، الذي تأسس في العام 2002، إن أزمة كورونا أثّرت بشكلٍ سلبي على عمل الصندوق، وبرامج الرعاية الخاصة بها.

وأكدّ الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز انخفاض عدد الأشخاص الحاصلين على خدمات الوقاية من فيروس الإيدز بنسبة 12% في حين تراجعت فحوصات الكشف عنه بنسبة 22%.

يذكر أنّ هذا التراجع الأول الذي يسجله الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز منذ 20 عامًا.

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