أرقام قياسية للفيديو الأول لنجوى كرم على تيك توك

دشنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حسابها الرسمي في تطبيق “تيك توك”، بنشرها فيديو تظهر من خلاله، وهي تقطف ثمار العنب والخوخ.

وحظي الفيديو بانتشارٍ كبيرٍ، وحقق مليونيْ مشاهدة، خلال يوميْن من طرحه على التطبيق، مع اجتياح ورسم نجوى كرم على “تيك توك”، مواقع الإنترنت.

وعبّرت “شمس الأغنية العربية” عن سعادتها بتفاعل جمهورها في “تيك توك” مع أول فيديوهاتها في التطبيق، الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم.

وكانت النجمة اللبنانية أطلقت، مؤخرًا، أغنية ساحر القلوب على قناة روتا في يوتيوب، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا.

يُذكر أنّ نجوى كرم تستعد لإحياء حفل فني مهرجان جرش الأردني يوم 23 سبتمبر الجاري.

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