جميع إصدارات متصفح جوجل كروم الحديثة تحتوي على ميزة رائعة تتيح لك القدرة على تفعيل الوضع المظلم لجميع المواقع الإلكترونية بسهولة شديدة. فحتى لو كان هذا الموقع لا يوفر لك زر التحويل بين الوضع الداكن والوضع المُشرق، فلا داعي للقلق، هذه الحيلة تجبر أي موقع إلكتروني على العمل في الوضع المظلم فقط.

الوضع المظلم مفيد جداً لراحة العين والحد من إجهادها مقارنة بالوضع المشرق العادي. في نفس الوقت هناك العديد من الأبحاث التي تؤكد على قدرة الوضع المظلم في تقليل مقدار الطاقة التي تستهلكه شاشة الجهاز أي كان نوعه أثناء تفعيله. لذا، وباختصار شديد، دعونا نوضح لكم كيفية تفعيل الوضع المظلم لجميع المواقع على جوجل كروم.

ملحوظة مهمة: لا تحاول تفعيل الوضع المظلم على جوجل كروم إذا كنت تستخدم جهاز Chromebook لأنها من الممكن أن تتسبب في مشاكل كثيرة لنظام التشغيل. أما إذا كنت تستخدم نظام ويندوز فهيا بنا لنتعرف على الطريقة…

كيفية تفعيل الوضع المظلم لجميع المواقع على جوجل كروم

خطوات تمكين الوضع المظلم على متصفح جوجل كروم سهلة للغاية، ولكنها تتطلب الذهاب إلى خيارات المطور في المتصفح. فقط افتح علامة تبويب جديدة على متصفح جوجل كروم واكتب في شريط العنوان Chrome://Flags ثم انقر فوق مفتاح Enter.

بعد ذلك قم بالبحث عن خيار Force Dark Mode for Web Content أو يمكنك كتابة الأمر في مربع بحث Flags. وبمجرد أن تصل إليه قم بتفعيل الأمر من خلال تحويل علامة Default إلى Enabled.

والآن قم بالنقر على زر Relaunch لإعادة تشغيل متصفح جوجل كروم من البداية. لا تقلق إذا كانت هناك أي علامات تبويب مفتوحة، حيث سيتم إعادة تشغيلها بشكل طبيعي بمجرد إعادة تشغيل المتصفح.

والآن ابدأ بتصفح مواقع الإنترنت بشكل طبيعي وتفقد الوضع المظلم على جميع المواقع الإلكترونية التي تزورها يومياً. إذا اتضح لك أنك غير راضي عن التجربة الجديدة، فيمكنك إعادة تعطيل خيار Force Dark Mode for Web Content إلى Default مرة ثانية. جدير بالذكر أن هناك خيارات Dark Mode أخرى ضمن خيارات المطور في متصفح جوجل كروم ويمكنك تجربتها إذا كنت ترغب في ذلك.