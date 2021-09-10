سامر البرقاوي يفجّر مفاجأةً بخصوص آخر أجزاء الهيبة

فجّر المخرج سامر البرقاوي، مخرج الجزء الخامس من مسلسل الهيبة، مفاجأةً كبيرةً، عندما قال في لقاء تلفزيوني إنّ العمل لن ينتهي بشكلٍ كاملٍ مع نهاية الجزء الخامس، وإنّ نهاية العمل الكلية ستكون من خلال الفيلم التلفزيوني.

وأكدّ أنّ أجزاء العمل وحكايته ستتوقف بشكلٍ كامل مع نهاية الجزء الأخير الذي سيحمل اسم الهيبة جبل، لكنّه أكدّ ترك بعض الأحداث الغامضة تدفع المتابعين للذهاب لدور السينما؛ من أجل حضور الفيلم السينمائي.

وتطرق المخرج إلى أحداث الجزء الأخير من العمل، وقال إنّها ستكون مشوقةً للغاية، وإنّ النجم عبد المنعم عمايري سيُضفي على العمل نكهةً خاصةً، وأشار إلى أنّ مصير الهيبة سيرتبط بمصير جبل في هذا الجزء.

يُذكر أنّ الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة سيعرض في نوفمبر القادم، وسيُشارك فيه معظم نجوم العمل السابقين كتيم حسن، منى واصف، عبدو شاهين، بالإضافة لمشاركة عبد المنعم عمايري وإيميه الصباح، لأول مرة، في حين تم استبعاد الممثل أوس مخللاتي، الذي لعب دور صخر في الأجزاء السابقة.

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