مواطن أمريكي يربح جائزة كبرى بيوم افتتاح ورشته

جلبت ورشة لإصلاح السيارات الحظ لصاحبها منذ يوم افتتاحها، وذلك بعدما ربح جائزةً ضخمةً، بلغت قيمتها مليون دولار أمريكي.

حيث فاز الأمريكي براين ودل، الذي يقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية، بجائزة بلغت قيمتها مليون دولار أمريكي.

وقال الرجل، البالغ من العمر 46 عامًا إنّه اشترى التذكرة التي بلغت قيمتها خمسة دولارات بالصدفة أثناء توقفهم في متجر سيركل في كالاهان لشراء بعض الحاجيات.

وعبّر الرجل عن سعادته بالأمر، وقال إنّ حلمه كان افتتاح ورشة لإصلاح السيارات، وإنّ اليوم الأول لهذه الورشة انتهى بفوزه بجائزة كبرى في اليانصيب.

من جانبها، قالت هيئة اليانصيب إنّ الرجل قرر الحصول على جائزته بشكلٍ كاملٍ، ودفعة واحدة.

يذكر أنّ متجر سيركل سيحصل على مكافأة بقيمة ألفيْ دولار أمريكي؛ لبيعه التذكرة الفائزة.

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