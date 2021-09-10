كيف يتم اختراق كاميرا الحاسوب للتجسس على خصوصية المستخدمين – وكيف تحمي نفسك؟

اختراق كاميرا الحاسوب – هل سبق لك في أي مرة وأنت تنظر إلى كاميرا الــ “ويب” WebCam المتواجدة في حاسوبك وتخيلت أنه من الممكن أن يكون هناك شخص أخر يتجسس ويتطفل عليك ويراك في هذا الوقت دون علمك؟ صدق أو لا تصدق، هناك العديد من الاحتمالات والحيل التي يتبعها مجرمي الإنترنت من أجل اختراق كاميرات الحواسيب الشخصية وسلب خصوصية المستخدمين دون علمهم.

بعد الاطلاع على أكثر من مصدر تقني متخصص في أمور الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، اتضح لنا أن هناك ثلاث طرق رئيسية يستخدمها القراصنة ومجرمي الإنترنت من أجل التجسس على المستخدمين ومشاهدتهم دون علمهم من خلال كاميرا الويب. وسوف نوضح لكم هذه الطرق الثلاث باختصار شديد. ولكن في نفس الوقت سوف نستعرض لكم أهم وأبرز سُبل الحماية اللازمة لتفادي تلك المخاطر.

كيف يتم اختراق كاميرا الحاسوب

بالتأكيد الأمر ليس سهلاً كما يظن البعض، نعم، فعلى الرغم من صعوبة الأمر إلا أن هناك بعض الحيل الخبيثة التي تمكن المتسللين ومجرمي الإنترنت من مشاهدتك عبر كاميرا الويب الخاصة بجهاز الحاسوب. هذه الطرق الثلاث تكون إما عن طريق برامج التجسس أو من خلال استغلال ميزة اتصال الإنترنت قيد التشغيل أو باستخدام إحدى فيروسات أحصنة طروادة.

اختراق كاميرا الويب من خلال برامج التجسس

الأمر كله بدأ في عام 2010 بالتحديد، عندما قررت إحدى مدارس المرحلة الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية بزرع تطبيق تجسس على أجهزة الكمبيوتر المحمولة المملوكة للمدرسة والتي يستخدمها الطلاب في منازلهم للأعمال والأغراض الدراسية. اتضح أن جميع الحواسيب تحتوي على تطبيق يُسمى LANrev واتضح أنه يحتوي على برنامج تجسس Theft Track والذي سمح للمسؤولين بقدرة التجسس على جميع الطلاب ورؤيتهم من خلال كاميرا الويب الخاصة بالحواسيب المحمولة.

آنذاك اُقيمت دعوى قضائية ضد المدارس التي حاولت التجسس على جميع الطلاب، وكان التبرير الوحيد هو أن تلك المدارس تستخدم هذه الحيلة فقط في حالات سرقة أجهزة الكمبيوتر. ومع ذلك العديد من الطلاب قدموا إثباتات للمحكمة بأنهم كانوا يرون وميض ضوء مؤشر الكاميرا لفترات وجيزة أثناء استخدامهم لأجهزة الكمبيوتر. وهو الأمر الذي دفعهم للقيام بإضافة شريط لاصق على كاميرا الويب بأجهزتهم الدراسية.

في وقت لاحق أفادت اعترافات مسوؤلي تلك المدرسة أنه بالفعل تم التقاط 56.000 صورة للطلاب أثناء استخدامهم لأجهزة الكمبيوتر وتم إصدار البرنامج وإزالة فيروس التجسس من داخله.

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فكما رأيتهم أن هذه هي الطريقة الأولى التي يستخدمها مجرمي الإنترنت والمتطفلين من أجل اختراق كاميرا الحاسوب والتجسس على المستخدمين ورؤيتهم من خلال الكاميرا. وعلى الرغم أن وميض مؤشر الكاميرا يوضح بالضبط متى تكون الكاميرا قيد التفعيل.

ولكن هناك العديد من الأساليب التي من الممكن أن يتبعها المتطفلين من أجل تعطيل وميض هذا المؤشر ورؤيتك أيضاً من خلال الكاميرا. ولذلك إذا كنت قلقاً من الأمر ينبغي أن تقوم بإضافة شريط لاصق على الكاميرا المتواجدة في الحاسوب، في هذه الحالة حتى لو تمكن المتطفل من الوصول إلى الكاميرا واختراقها فهو لن يرى أي شيء سوى اللون الأسود على شاشته.

استغلال ميزة أن اتصال الإنترنت قيد التفعيل

كاميرا الويب التي تتصل بأجهزة أخرى عبر الإنترنت سلاح ذو حدين. ففي حين أنها توفر لك رؤية شاملة ومراقبة كاملة لمنزلك وأنت بعيداً عنه، ولكن في نفس الوقت هي وسيلة تمنح المتسللين من اختراق منزلك والتجسس عليه. ولذلك لو كنت مكانك لما فكرت مُطلقاً في شراء كاميرات المراقبة التي تتصل بالأجهزة الأخرى عبر الإنترنت وتضعها بداخل منزلك. إذا كنت مُضطر فيمكنك تركها خارج منزلك ولكن لا تضعها مُطلقاً داخل المنزل.

باستخدام فيروسات أحصنة طروادة

هذه الطريقة مثالية للقراصنة ومجرمي الإنترنت، لأن الضحايا هم من يأتون إليهم. على سبيل المثال سوف يخدعك المجرم بضرورة تثبيت إحدى البرامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويدعي أنه برنامج مفيد وله أغراض كثيرة نافعة. ولكن في الواقع هذا البرنامج سوف يترك باباً خلفياً مفتوحاً للمتسلل للقيام بالأنشطة الضارة والمحظورة، والتي من بينها القدرة على مشاهدتك ورؤيتك من خلال كاميرا الويب.

في معظم الحالات يقع المستخدمين فريسة لهذه البرامج من خلال البرامج التي تصلهم عبر رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال الاعتماد على مصادر غير آمنة وموثوقة من أجل تنزيل البرامج والتطبيقات المقرصنة على أجهزتهم الشخصية. فبمجرد أن يتم تثبيت برنامج Trojan rootkit على جهازك سيكون المجرم قادر على الوصول على كاميرا الويب، وليس فقط ذلك، بل يمكنه حتى التحكم في الكمبيوتر واستخدامه عن بُغد.

إذن كيف تحمي نفسك؟

الخطوة الصحيحة الأولى وهي ضرورة وجود برنامج مكافح فيروسات قوي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ومن الضروري أيضاً أن يكون من إحدى البرامج المدفوعة وليست البرامج المجانية. وتأكد من عمل فحص للنظام بين كل حين والأخر حتى تطمئن من عدم وجود أي فيروسات خطيرة على الكمبيوتر. حاول قدر الإمكان ألا تقوم بتثبيت البرامج المُقرصنة لأنها أسهل وأسرع وسيلة للمتسللين تمنحهم قدرة التجسس على أجهزة المستخدمين واختراق أمنها.

أيضاً من الضروري أن تقوم بتغطية العدسة بشريط لاصق حتى تجد نفسك في حاجة لها. فحتى لو تمكن المخترق من الوصول إلى جهازك واختراق كاميرا الويب الخاصة بك فهو لن يرى شيئاً.

أما إذا كنت تستخدم كاميرا الويب بشكل دائم من أجل التواصل مع أفراد عائلتك أو زملائك في فريق العمل، فمن الممكن أن تقوم بشراء الأغطية المنزلقة لكاميرات الويب والتي تعمل على هيئة حاجز أو باب يمكنك تركيبه على الكاميرا وببساطة شديدة يمكنك تحريكه للأسف عندما تحتاج للكاميرا ثم إغلاقه للأعلى عندما لا تحتاج إليها.