سبب غريب يدفع نمساوي لتجميد جثة والدته

قالت الشرطة النمساوية إنّ رجلاً، لم تكشف هويته، قام بتحنيط جثة أمه، وإخفاء خبر وفاتها، لأكثر من عام؛ لرغبته بالحصول على بدلات الإعانات المعيشة المخصصة لها.

وأكدّت الشرطة أنّها اكتشف الواقعة عن طريق ساعي البريد الذي يسلمه الإعانات المعيشية، والذي طلب في إحدى المرات رؤية المرأة المستفيدة والبالغة من العمر 89 عامًا، لكنّ رفض الابن الأمر؛ جعله يشكّ ويقدّم تقريرًا للشرطة.

وعلى الفور؛ ذهبت الشرطة إلى منزل الرجل، البالغ من العمر 66 عامًا، وقامت منزله الواقع بالقرب إنسبورك، لتصدم بوجود رفات الأم في القبو، حيث قام الرجل بتجميد جثة والدته التي توفيت في يونيو 2020، ولفّها بضمادات لامتصاص السوائل، وغطّى الجثة بفضلات القطط قبل أن يقوم بتحنيطها ليضمن عدم انبعاث روائح منها.

يُذكر أنّ الشرطة النمساوية اعتقلت الرجل، ووجهت له تهمة التحايل على الإعانات الاجتماعية.

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