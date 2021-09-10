لوجيتك السويسرية تكشف عن لوحة مفاتيح مميزة

رفعت شركة لوجيتك السويسرية النقاب عن لوحة مفاتيح جديدة مناسبة للمحترفين والمبرمجين، أطلقت عليها MX Keys Mini.

وقالت الشركة السويسرية إنّ اللوحة الجديدة تُمثّل الإصدار المدمج للموديل MX Keys، وأشارت إلى تخليها عن لوحة الأرقام في هذه النسخة.

وتتميز لوحة المفاتيح الجديدة بإمكانية توصيلها بحواسيب عدة تعمل بنظام التشغيل ويندوز، أو آبل ماك، واحتوائها على نمط الإضاءة الذكية التي تعمل بمجرد اقتراب الأصابع منها، والتي تعمل بشكل متوافق مع الإضاءة المحيطة.

وأكدّت الشركة السويسرية أنّ لوحتها الجديدة لن تشغل مساحةً كبيرةً بفضل إزالة لوحة الأرقام، وأزار الأسهم، منها.

يُذكر أنّ الشركة السويسرية لم تكشف عن سعر لوحة المفاتيح الجديدة، ولا موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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