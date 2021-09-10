مايكروسوفت تستحوذ على منصة Clip Champ

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن استحواذها على منصة Clip Champ الناشئة والمتخصصة في تحرير أدوات الفيديو للمستخدمين العاديين الذين لا يملكون الخبرة الكافية في مجال تحرير الفيديو.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها تسعى من خلال هذا الاستحواذ؛ إلى مساعدة صناع المحتوى، وتوفير حزمة من أدوات تحرير الفيديو التي تساعدهم على إنشاء المحتوى بكل سهولة، ودون أن يضطروا لتعلم المونتاج.

وتتميز منصة Clip Champ بعملها عن طريق المتصفح، وإتاحتها المجال للمستخدمين للتعامل مع الأدوات، وفق سرعة معالجات هواتفهم الذكية.

يُذكر أنّ مايكروسوفت تقوم بتطوير خدماتها وإضافة خدمات جديدة، بين الحين والآخر× حتى تحافظ على مكانتها وتضمن جذب أكبر عدد من المستخدمين إليها.

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