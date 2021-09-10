ريلمي تطلق هاتف جديد ببطارية بسعة 5 آلاف ميلي أمبير

أزاحت شركة ريلمي الصينية الستار عن هاتفٍ جديدٍ ببطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير، ومواصفات مميزة، أطلقت عليه Realme 8i.

ويَبنبض بداخل هذا الجهاز معالج Helio G96 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة، بدقة عرض Full HD، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل ألوان DCI-P3.

وتضمّ الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، في حين تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 64 و128 غيغا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4 و6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستَطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 190 دولارًا أمريكيًا.

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