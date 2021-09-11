سامسونغ تكشف عن هاتف جديد بمعالج متطور

أزاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الستار عن هاتف جديد بمعالجٍ متطور أطلقت عليه Wide 5.. وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Dimensity 700 الحديث والمتطور، ومعالج رسوميات Mail-G57 MC2، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي حتى 1 تيرا بايت، أم الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستوفر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 385 دولار أمريكي.

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