ياسمين عبد صبري تنضم إلى فيس بوك

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين صبري انضمامها لموقع فيس بوك من خلال نشرها لصفحتها الرسمية الموثقة على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام.

وقالت ياسمين صبري إنّ هذه الصفحة الوحيدة لها في موقع فيس بوك، ودعت عشاقها للإعجاب بها ومتابعة أخبارها من خلالها.

وشكرت الفنانة المصرية إدارة فيس بوك التي قامت بتوثيق صفحتها بالعلامة الزرقاء بشكل فوري، وبإغلاق كافة الصفحات التي تنتحل شخصيتها.

وكانت ياسمين صبري قد تعرضت في يونيو الماضي لمشكلة تقنية تكنولوجية، حيث قامت إحدى الصفحات الموثقة بالعلامة الزرقاء بانتحال شخصيتها والرد على جورجينا صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمر الذي جعلها تخرج وتصرح على تويتر بعدم امتلاكها لأي صفحة على فيس بوك.

يذكر أنّ الفنانة المصرية تدرس حالياً عدة سيناريوهات لتعود من خلالها للشاشة بعد غياب لفترة قصيرة.

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