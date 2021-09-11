أسباب تدفعكم لتناول “الأفوكادو” يومياً

أظهرت دراسة جديدة قام بها عدد من الباحثين التابعين لجامعة إلينوي أوربانا أهمية تناول الأفوكادو يومياً في تقليل الدهون الحشوية، وإنقاص الوزن.

وشملت الدارسة 100 امرأة يعانين من الوزن والسمنة، ودهون ظاهرة في منطقة البطن.

وأكدّ الباحثون على أنّ النساء اللواتي تناولن الأفوكادو في وجبتين يومياً انخفضت لديهنّ دهون البطن العميقة بشكل كبير.

وقال الباحثون إن هدفهم الرئيسي من التجربة معرفة تأثير الأفوكادو على دهون البطن، وليس إنقاص الوزن.

ودعا الباحثون الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد لتناول الأفوكادو بشكل يومي، من أجل الحصول على فوائده العظيمة، وتقليل دهون البطن.

يذكر أنّ الباحثون أكدّوا استعدادهم للتوسع بالدراسة من أجل معرفة التأثيرات الأيضية لاستهلاك الأفوكادو.

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