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لينوفو تطلق سماعة أذن لاسلكية مميزة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة لينوفو الصينية عن سماعة أذن لاسلكية رائعة مناسبة لعشاق الرياضة أطلقت عليها Smart Wireless Earbuds.. وتتميز الساعة الجديدة بمقاومتها الماء والغبار والعرق وفق معيار IPX4، وهذا ما يجعلها مناسبة لعشاق الرياضة، وبدعمها تقنية إلغاء الضوضاء ANC، وتقنية البلوتوث 5.2، ومشغلات 11 ملم، وبإمكانية ربطها بالهاتف الذكي.

وزودت الشركة الصينية سماعتها ببطارية وعلبة شحن تجعلها تعمل لمدة 28 ساعة، وأكدّت إمكانية شحن البطارية لاسلكياً أو من خلال منفذ USB-C.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر السماعة الجديدة التي ستوفرها بالأسواق العالمية باللونين الأسود والأبيض.

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قناة 218 الليبية

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