جنود كولومبيون سابقون في هايتي يتهمون الشرطة بممارسة التعذيب

اتهم جنود كولومبيون سابقون اعتقلوا في هايتي على خلفية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، السلطات المحلية بممارسة التعذيب ، قائلين إنهم تعرضوا للحرق والطعن والضرب في الرأس بمطرقة ، من بين أشياء أخرى.

وترد تفاصيل التعذيب المزعوم في رسالة موجهة إلى رئيس كولومبيا ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى بالإضافة إلى محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووقعها 18 جنديًا سابقًا اعتقلوا في إطار عملية القتل.

قدم أقارب الجنود نسخة من الرسالة إلى وكالة “أسوشيتيد برس”، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم حفاظًا على سلامتهم، قائلين فقط إنهم تلقوا الرسالة إلكترونيًا.

اتهم الجنود في الرسالة ضباط الشرطة الهايتية بإطلاق النار عليهم بأسلحة قوية عندما حاولوا تسليم أنفسهم ورفعوا أيديهم بعد ساعات فقط من مقتل مويس في منزله الخاص في 7 يوليو.

وقالوا: لقد خدعنا أشخاص وشركات في الولايات المتحدة وهايتي التي تسعى إلى اتهامنا بأعمال لا نتحمل مسؤوليتها، ونطالب بألا نكون ضحية للظلم.

بعد أيام عدة من عملية القتل، قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إن غالبية الجنود السابقين الذين تم اعتقالهم تعرضوا للخداع واعتقدوا أنهم يسافرون إلى هايتي في مهمة مشروعة لتوفير الحماية، موضحًا أن مجموعة صغيرة منهم فقط كانت تعلم أنها عملية إجرامية.

في الرسالة؛ وصف الجنود السابقون كيف عذب رجال الشرطة ثم أعدموا أحد زملائهم الذي أصيب بعد إطلاق النار عليه من قبل ضباط هاييتيين أثناء محاولته تسليم نفسه، كان واحدًا من ثلاثة جنود كولومبيين سابقين قتلوا، كما تتهم الرسالة الشرطة بركل بعض الجنود السابقين في خصيتيهم وحتى حرق أحدهم في الفخذ، بزعم أنه يقول إن حقوق الإنسان غير موجودة في هاييتي.

زعم الجنود السابقون أن زملاء آخرين تم ضربهم بالجدران، أحدهم تعرض لحروق في قدمه بالزيت الساخن، وآخر رُكل في فمه ويعاني من كسر في أسنانه.

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