الاتحاد الأوروبي يلاحق جوجل من جديد – هذه المرة بسبب مساعد جوجل الرقمي

الاتحاد الأوروبي يلاحق جوجل من جديد – على مدار السنوات الماضية واجهة شركة جوجل العديد من قضايا مكافحة الاحتكار في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعرضت الشركة لغرامات مالية ضخمة جداً والتي كانت من بينها غرامة 5 مليار دولار أمريكي بسبب ممارسات أندرويد المثيرة للجدل من قِبل لجنة المنافسة في الاتحاد الأوروبي. ولكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يلعب لعبة “القط والفأر” من جديد مع عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

اليوم ومن خلال تقرير تم رصده على صحيفة رويترز يقول MLex أن شركة جوجل أصبحت في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي من جديد، ولكن هذه المرة بسبب مساعد جوجل الرقمي – Google Assistant.

حيث تحاول مفوضية الاتحاد الأوروبي التحقيق بشأن ما إذا كانت شركة جوجل تفرض على مصنعي الهواتف الذكية من ضرورة تثبيت مساعد جوجل الرقمي كصوت افتراضي وتمنعهم من تضمين مساعدين رقميين أخرين. يأتي هذه التحقيق عقب التعليقات السابقة الصادرة عن هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي التي صدرت يونيو الماضي والتي شككت في هيمنة المساعدين الرقميين المنافسين مثل أليكسا وسيري ومساعد جوجل الرقمي على السوق في أوروبا.

وقد طلبت لجنة التحقيق من مُصنّعي الأجهزة تقديم أدلة تثبت تورط شركة جوجل في هذه الممارسات المضادة للمنافسة. وتدرس المنظمة في الوقت الحالي ما إذا كان الأمر ممكناً أن يتم استخدام أكثر من مساعد رقمي واحد في نفس الوقت. ولكن هناك تساؤلات عما إذا كنت شركة جوجل تسيئ استخدام عملية التصديق الخاصة بها للأجهزة الجديدة لضمان الحصرية.

ستقدم جميع جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تقاريرها النهائية حول هذا الأمر خلال النصف الأول من عام 2022. وإذا اضطرت سيكون هناك تحقيق رسمي بعد ذلك مع العملاق الأمريكي. جدير بالذكر أنه لو ثبتت إدانته فبكل تأكيد سيتك تغريم شركة جوجل غرامة مالية ضخمة جديدة.

وأخيراً خلال بيان بالبريد الإلكتروني لجريدة رويترز قال متحدث باسم شركة جوجل أنه من حق صانعي المعدات الأصلية اختيار المساعدين الرقميين الذيم يرغبون له لتثبيته على الأجهزة الجديدة، كما ويمكن للمستخدمين اختيار المساعدين الصوتين الذين يرغبون باستخدامها بحرية كاملة. على كل حال سنحيطكم علماً بكل ما هو جديد بشأن هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة.