كيفية إعداد الايفون قبل التحديث إلى iOS 15 الجديد؟

تبقت أيام قليلة وتبدأ ابل في إطلاق التحديثات الجديدة لأجهزتها ومنها تحديث iOS 15 لهواتف الايفون، وفي هذا المقال سوف نتعرف على بعض الخطوات الواجب اتباعها قبل صدور التحديث بشكل رسمي.

كل أجهزة الايفون الحالية التي تعمل بنظام iOS 14 سوف يتم تحديثها إلى iOS 15 بدون مشاكل، كذلك الأمر ينطبق على أجهزة الايباد التي سوف يتم تحديثها iPadOS 15.

النسخ الاحتياطي للجهاز

هذه خطوة اختيارية، لكنها في غاية الأهمية. النسخ الاحتياطي يضمن لك الاحتفاظ بملفاتك وصورك حتى في حالة وجود مشكلة أثناء التحديث قد تؤدي إلى فقدانها.

هناك طريقتان للنسخ الاحتياطي إما عن طريق الآي كلاود في حالة كان النسخة الاحتياطية صغيرة الحجم أو عن طريق برنامج الآيتونز على الحاسوب وهي الطريقة التي نفضلها.

حرر بعض المساحة التخزينية

من المهم للغاية أن تتوفر مساحة تخزين خالية كافية قبل الإقدام على التحديث إلى iOS 15 و iPadOS 15.



يفضل أن يكون ذلك في حدود 8 إلى 10 جيجابايت فما أكثر. ويمكنك معرفة مساحة التخزين المتاحة على الجهاز بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > مساحة تخزين الايفون iPhone Storage.

بالطبع يمكنك حذف مقاطع الفيديو التي لا تحتاجها وبعض الصور المكررة وبعض التطبيقات أو الألعاب التي لم تعد بحاجة إليها.

الانتقال من النسخة التجريبية للعامة

إذا كنت قد قمت بتثبيت النسخة التجريبية من تحديث iOS 15 أو iPadOS 15 فيجب عليك إزالة الإعدادات الخاصة بالنسخة التجريبية حتى تستقبل التحديثات الرسمية النهائية غير التجريبية بشكل طبيعي.



بعد صدور النسخة النهائية من تحديث iOS 15 و iPadOS 15 يمكنك الخروج من الوضع التجريبي Beta Program من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > ملفات التعريف Profiles > قم بالضغط على إزالة ملف التعريف Remove Profile.

بعدها، قم بإعادة تشغيل الجهاز وحينها سوف يكون جهازك مهيئاً لاستقبال التحديثات الرسمية النهائية بشكل طبيعي.

الاتصال والشحن

عند صدور التحديث يفضل أن يكون جهازك متصلاً بالإنترنت عبر اتصال وايفاي سريع ومستقر، كما يتوجب عليك شحن بطارية الايفون / الايباد بنسبة شحن كافية حتى لا يتوقف تشغيل الجهاز أثناء التحديث وبالتالي تفقد بياناتك وربما جهازك الذي قد لا يعمل دون التوجه لمركز صيانة مختص.



التعجيل بالتحديث أو الانتظار؟

قد يود الجميع تجربة المزايا الجديدة في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 بشكل عاجل وهذا أمر مفهوم.

النسخة النهائية الرسمية من تحديثات ابل عادةً ما تكون مستقرة بخلاف النسخ التجريبية لكنها لا تخلو من أخطاء ومشاكل على أي حال.

يفضل الانتظار بعض الوقت ولفترة إسبوعين لشهر في المتوسط حتى تقوم ابل بمعالجة المشاكل التي تظهر مع إرسال التحديثات وإطلاق تحديثات فرعية أخرى لمعالجتها.