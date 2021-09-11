ياسمين عبد العزيز تُطمئن جمهورها عن صحتها وتؤكد تعافيها

طمأنت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، عشّاقها عن صحتها، وذلك من خلال نشرها مقطع فيديو على حسابها الرسمي على حسابها الرسمي في موقع انستغرام رصدت من خلاله مراحل علاجها كافة، وأرفقته بأغنية “هنغني كمان وكمان”.

وعلّقت النجمة المصرية على الفيديو بالقول: جمهوري الغالي في مصر والعالم العربي وحشتوني جدًا، وأكدّت لهم أنّها تعافت من المرض بشكلٍ نهائي، وشكرتهم على سؤالهم عنها، وقالت إنّها رأت الموت بأمّ عينيها، قبل أن يمنّ الله عليها بالشفاء.

وكانت النجمة المصرية قد تعرضت، قبل شهريْن من الآن، لخطأ طبي، أثناء قيامها بعملٍ جراحي؛ الأمر الذي أدى إلى دخولها في غيبوبة قبل أن تستيقظ منها، وتتحسّن صحتها، ليتم نقلها إلى سويسرا حيث تابعت علاجها فيها.

يُذكر أنّ شائعات وفاتها انتشرت مرات عدّة، خلال فترة مرضها، وكان شقيقها وائل عبد العزيز، ينفي هذه الشائعات باستمرار، ويهاجم مُروّجيها.

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