فتاة إسبانية تطالب بتعويض كبير لاستبدالها عند الولادة

قادت الصدفة شابة إسبانية لاكتشاف خطأ وقع في المستشفى الذي ولدت فيه قبل 19عامًا، وأدى إلى استبدالها وتغيير عائلتها بالكامل.

وقالت الشابة المولودة في مستشفى بمنطقة لاريوخا شمالي إسبانيا عام 2002، إنّ والدها طلب منها إجراء اختبار الحمض النووي حيث فوجئت بأنّها ليست ابنته الحقيقية، وبأنّها استبدلت مع طفلة أخرى ولدت في اليوم نفسه في المستشفى.

ورفعت الشابة دعوى قضائية على المستشفى، طالبت من خلالها بدفع تعويض يصل إلى ثلاثة ملايين يورو.

من جانبها، أقرت السلطات الصحية الإسبانية بالخطأ غير المقصود، وقالت إنّه حدث بسبب ولادتهما في وقتٍ مبكرٍ وبوزنٍ منخفض، وقالت إنّها ستوافق وستنفذ جميع الأحكام القضائية التي ستصدر عن هذه القضية.

يُذكر أنّ المسؤولة في القطاع الصحي في المنطقة قالت إنّ الحادث يعتبر خطأ بشري، وأكدّت عدم إمكانية معرفة المسؤول عن هذا الخطأ حاليًا.

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