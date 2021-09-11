أمريكية تدّعي وجود قنبلة بحقائبها لتلحق بالطائرة

لجأت امرأة أمريكية، تدعى مارينا فيرتسي، للحيلة؛ من أجل إيقاف إقلاع طائرة، وذلك بعدما تأخرت عن موعد الإقلاع.

حيث وصلت المرأة، البالغة من العمر 45 عامًا، مع زوجها وابنها لمطار فورت لودرديل هوليوود الدولي في فلوريدا، متأخريْن عن موعد الرحلة، التي كانت على وشك الإقلاع.

وطلبت المرأة من رجال الأمن والتفتيش السماح لها بالصعود للطائرة، لكنّهم أخبروها أنّها تأخرت، وأنّها لن تقدر على الصعود على متن الطائرة.

ونظرًا لأنّ حقائبها كانت قد أصحبت في الطائرة؛ ادعت المرأة وجود قنبلة في إحدى حقائبها، وقالت إنّ أجهزة التفتيش لم تكتشف القنبلة، في محاولة منها لتأخير الطائرة واللحاق بها كي يستطيع ابنها الالتحاق بمدرسته في اليوم التالي.

يُذكر أنّ السلطات المحلية ألقت القبض على المرأة بتهمة الخداع، وذلك بعدما قاموا بتأخير إقلاع الطائرة من أجل تفتيشها مجددًا.

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