على خطى سامسونج – شاومي تعمل على تمديد فترة تحديثات اندرويد لهواتفها القادمة لتصبح 4 أعوام كاملة

على خطى سامسونج – يبدو أن شركة شاومي تخطط من أجل توفير سياسة تحديث جديدة لنظام أندرويد جنباً إلى جنب مع تحديثات تصحيحات الأمان لهواتفها الرائدة القادمة سلسلة Xiaomi 11T. وهذا يعني أن كل من Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro سوف يحصلان على 3 ترقيات جديدة لنظام أندرويد و 4 أعوام من تحديثات الأمان بمجرد إطلاقها خلال نهاية الشهر الجاري.

تعتقد شركة شاومي أن هذه السياسة الجديدة أصبحت شيء ضروري لخدمة جميع هواتفها الذكية التالية لأنها تعزز من قدرات الأمان الخاصة بالهواتف على المدى الطويل وخاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يتمسكون بهواتفهم لأطول فترة زمنية ممكنة ولا يخططون لعمليات الترقية السنوية.

هذا يعني أن شركة شاومي أصبحت بالضبط مثل العملاق الكوري “سامسونج” عندما يعتلق الأمر بسياسة تحديثات نظام أندرويد السنوية والتصحيحات الأمنية. حيث توفر شركة سامسونج دائماً أربع ترقيات أساسية لنظام أندرويد، جنباً إلى جنب مع 4 سنوات من التحديثات الأمنية. وهو على عكس ما تفعله جميع شركات الأندرويد الأخرى، فعلى سبيل المثال كل من OnePlus و Vivo وغيرها من شركات الأندرويد الأخرى تكتفي بفترات ترقية لمدة ثلاث سنوات فقط لبعض الهواتف دوناً عن غيرها.

إذن السؤال الآن، وماذا عن هواتف شاومي القديمة؟

بالطبع هناك توقعات تشير إلى أن سياسة شركة شاومي الجديدة لن تسير أو لن تنطبق على هواتف شاومي القديمة والحالية. ولكن تنص سياسة شاومي الجديدة بشكل صريح أن كل من Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro سيكونان أول المستفيدين من هذه الخطوة الجديدة. ولكن تعد شركة شاومي مستخدميها أنها تخطط بالفعل من أجل تمديد سياستها الجديدة لتشتمل على عدد أكبر من هواتف الشركة خلال الفترات القادمة.

بالتأكيد هذه الخطوة رائعة في صالح كل من يخطط الترقية وشراء إحدى هواتف شركة شاومي القادمة قريباً. ولكنها مهمة في غاية الصعوبة على شركة شاومي، خاصة وإن كانت تخطط بالفعل لتمديد وتوسيع سياستها الجديدة لتتضمن عدداً من هواتفها الذكية السابقة. على كل حال نحن في انتظار رؤية سلسلة Xiaomi 11T المتوقع الإعلان عنها في يوم 15 سبتمبر القادم وسنرى حينها كل شيء بوضوح.