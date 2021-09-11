هل خسرت ابل المعركة القضائية أمام لعبة فورت نايت؟

منذ عام تقريباً وهناك خلاف كبير وصل لساحات المحاكم بين شركة ابل من ناحية وشركة Epic Games المطورة للعبة فورت نايت الشهيرة، والآن صدر حكم قضائي بشأن تلك القضية.

أصل الصراع وبدايته تبدأ من سياسات متجر جوجل بلاي والآب ستور التي تنص على ضرورة أن تتم عمليات الشراء والدفع في التطبيقات والألعاب من خلال نظام الدفع الخاص بهما حتى يتم استقطاع العمولة الخاصة بهما والبالغة 30% من قيمة أي عملية شراء.

شركة Epic Games خالفت سياسات المتجر ووضعت طرق دفع بديلة تتخطى نظام الدفع المعمول به في متجري الآب ستور وجوجل بلاي مما دفع جوجل وابل إلى حذف اللعبة لمخالفة السياسات وحرصاً على مصالحهما المادية، بعدها لجأت الأطراف المتنازعة إلى ساحات المحاكم.

حكم المحكمة بعد عام من الصراع القضائي

النزاع القضائي بين ابل وشركة Epic Games له عدة أوجه وقد جاء حكم القاضي جونزالس روجرز كالآتي:



الطلب من ابل توفير خيارات دفع بديلة بخلاف نظام الدفع الإجباري عبر متجر الآب ستور.

الطلب من شركة Epic Games إرجاع عمولة ابل البالغة 30% عن كافة عمليات البيع المباشر على أجهزة ابل منذ أغسطس 2020.

ابل لم تعلق على الحكم القضائي في حين كشف تيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games عن عدم رضاه بالحكم القضائي، كما صرح أن لعبة فورت نايت لن تعود فوراً في متجر الآب ستور في الوقت الحالي.

هذا القرار سوف يجبر ابل على توفير خيارات دفع بديلة داخل الألعاب والتطبيقات وهو ما سوف يؤثر على العمولة التي تستقطعها وعائداتها من متجر الآب ستور بشكل عام.

حتى الآن لا يُعرف تفاصيل الحكم أو كيف سيتم تفسيره وتطبيقه لاحقاً، لكن إن تم العمل به كما فهمنا فهذا يعني تغيراً شاملاً في طرق الدفع والأسعار في التطبيقات والألعاب المتاحة للجمهور على متجر الآب ستور ولاحقاً على جوجل بلاي وباقي المتاجر.