الإعلان التشويقي لفيلم The Matrix 4 يحصد ملايين المشاهدات

حظي الإعلان التشويقي لفيلم The Matrix 4 بعدد كبيرٍ من المشاهدات، خلال عدّة ساعات من طرحه.

حيث وصل عدد مشاهداته لـ16 مليون مشاهدة، خلال عدّة ساعات من طرحه على قناة ويرنر بروس، في موقع يوتيوب.

وشهد الإعلان ظهور نجوم الأجزاء السابقة كيانو ريفز، كاري آن مويس، جادا بينكيت سميث، بالإضافة للنجوم الجدد المنضمين للسلسة كيحيى عبد المتين، لامبرت ويلسن، ونيل باتريك هاريس.

وعبّر عشاق السلسلة عن شوقهم لمشاهدة الفيلم الجديد، الذي تأخر عرضه بسبب انتشار فيروس كورونا.

يُشار إلى أنّ الجزء الرابع من The Matrix، سيُعرض في دور السينما العالمية يوم 22 ديسمبر المقبل.

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