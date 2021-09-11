دنيا عبدالعزيز تُصاب أثناء عرض مسرحية “زقاق المدق”

أصيبت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز بقدمها اليسرى، أثناء عرض مسرحيتها الجديدة زقاق المدق.

وقال الفنان كريم الحسيني: إنّ النجمة المصرية تعرّضت لإصابة بالغة في قدمها. ونشر مقاطع فيديو من المسرحية وعلّق عليها بالدعاء لدنيا بالشفاء العاجل.

وأشار الفنان المصري إلى أنّ دنيا أصيبت في أول ربع ساعة من العرض، إلّا أنّها رفضت الذهاب للمستشفى، ووضعت المُخدر على قدمها وأتمّت المسرحية لتغادر بعدها للمستشفى بشكلٍ مباشر، حيث تم تقديم العلاج اللازم لها.

يُذكر أنّ مسرحية زقاق المدق مستمدة من رواية الأديب الشهير نجيب محفوظ، ويشارك فيها عدد من الفنانين المصريين أمثال محسن محيي الدين، دنيا عبدالعزيز، عبد الرحمن عزت، حسان العربي، سيد صادق، مروة نصير، مراد فكري، هاني عبد الهادي، صابر رامي، إبراهيم غنام وغيرهم.

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