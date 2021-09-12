إليسا تستعد لإحياء حفل جديد على مسرح الأولمبيا الشهير

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفل فني جديد على مسرح الأولمبيا الشهير، في 6 أكتوبر القادم.

وروّجت النجمة اللبنانية للحفل الذي سيقام بحضور الجمهور، وبإشراف وتنظيم شركة S events.

وتعدّ هذه المرة الثالثة التي ستقف فيها “صاحبة الإحساس العالي” على خشبة المسرح العالمي، الذي غنى فيه كبار الفنانين العرب.

وكانت النجمة اللبنانية قد أحيت، مؤخرًا، حفلاً فنيًا ناجحًا في مدينة أربيل العراقية، وسط حضور عددٍ كبيرٍ من عشّاقها.

يُذكر أنّ إليسا انضمّت لتطبيق “فن بوكس” الذي أطلقته شركة روتانا؛ لتكون حاضرةً عبر الأون لاين، وتشارك عشّاقها في مناسباتهم.

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