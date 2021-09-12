جديد LG مكبر صوت يحتوي وظيفة DJ

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن مكبرٍ صوتي بمواصفات مميزة، ووظيفة DJ، أطلقت عليه XBoom 360.

ويتميز مكبر الصوت الجديد بقدرة خرج 120 واط، وإضاءة مدمجة بقدرة خرج 120 واط، ووظيفة DJ؛ تجعل الإضاءة تتوافق مع الموسيقى.

ويأتي المكبر الجديد بتصميم أسطواني، ويحتوي على مقبض يُساعد المستخدم على نقله من مكان إلى آخر.

ويضمّ الجهاز الجديد مكبر صوت من الألياف الزجاجية 130 ملم، ومكبر صوت من التيتانيوم 25 ملم.

ويحتوي المكبر على بطارية مدمجة بسعة 29 واط، تجعله يعمل لمدة عشر ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، ومنفذ USB، منفذ AUX، والبلوتوث.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستوفّر المكبر الصوتي الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 400 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية