ابل تحذر من تأثير الدراجات النارية على كاميرا الايفون!

إذا كنت تمتلك دراجة نارية فهناك تحذير من ابل لك مفاده أن هناك تأثير سلبي على كاميرا الايفون عند التعرض للاهتزازت العالية الناتجة من محركات الدراجات النارية.

تقول ابل عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن كاميرا هواتف الايفون تعتمد على نظام تثبيت الصور البصري OIS والتركيز التلقائي Auto Focus وعند التعرض المستمر للاهتزاز بتردد عالٍ يتراجع أداء تلك الأنظمة وتفشل في أداء مهمتها مع الوقت مما يؤثر في النهاية على جودة الصور والفيديو.

من أجل تلافي ذلك الضرر تحذر ابل سائقي الدراجات النارية ألا يكون هناك أي تلامس أو اتصال بين هواتف الايفون الخاصة بهم ودرجاتهم النارية يسمح بنقل الاهتزازات العالية إليها.

تقترح ابل أن يقوم راكب الدراجة الهوائية ببعض الأمور مثل استخدام حامل قادر على امتصاص الاهتزاز لتثبيت الايفون.

قد لا يكون هذا الحل عملياً للكثيرين لكن الشاهد من ذلك أن يجب التعامل بحرص عند تعرض الايفون للاهتزازت عالية التردد أياً كان مصدرها وكذلك تلافي حدوث ذلك قدر الإمكان.

لا يعرف بالضبط الدافع وراء إصدار ابل هذا التحذير، من المؤكد أن ذلك تم بعد تحقيق استقصائي لها بعد ورود شكاوى عدة على منتدى ابل للدعم الفني أو في مراكز الصيانة.

جدير بالذكر أن هواتف الايفون بدايةً من هواتف ايفون 6 بلس و 6s بلس وايفون 7 / 7 بلس وما هو أحدث منها تعمل الكاميرا فيها بنظام التثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي وهي عرضة للتأثر بالاهتزازات عالية التردد.