مؤتمر فيفو – الكشف عن هواتف سلسلة Vivo X70 بكاميرات خارقة وتصميمات أنيقة

مؤتمر فيفو – على مدار الأسابيع الماضية ظهرت العديد من التسريبات المتعلقة بأحدث هواتف شركة فيفو – Vivo وهي سلسلة Vivo X70 ولكنها اليوم أصبحت بشكل رسمي. سلسلة Vivo X70 تضع كامل تركيزها على خصائص الكاميرا ومزايا التصوير الفوتوغرافي وتتمتع بتصميمات عصرية أنيقة وجذابة للغاية.

من الناحية الجمالية تتمتع هواتف سلسلة Vivo X70 بتأثير الزجاج المتبلور الذي يتلألأ تحت الضوء، وكل من طرازي Vivo X70 و Vivo X70 Pro لديهم تصميمات كاميرا خلفية جديدة وأصبح الفلاش عمودياً ومنفصلاً عن عدسات المستشعرات الرئيسية. أما للرائد الأعظم Vivo X70 Pro Plus لديه نتوء كاميرا أكثر بروزاً مثبتة في نافذة سيراميكية واقية.

Vivo X70 Pro Plus

أبرز الترقيات التي حصلت عليها سلسلة Vivo X70 هي الشاشة الجديدة. حيث يمتاز هاتف Vivo X70 Pro Plus بلوحة عرض AMOLED منحنية قياس 6.78 بوصة من تصنيع شركة سامسونج. الشاشة الجديدة تدعم تقنية معدلات التحديث المتغيرة والتي يمكنها العمل بمعدل تحديث 1Hz وحتى 120Hz وهي ميزة رائعة تعزز من قدرات الهاتف على توفير طاقة البطارية في حالات الخمول وأثناء الاستخدام الروتيني.

الشاشة تأتي بدقة عرض QHD+ 3200*1400 بمعدل سطوع عالي جداً تبلغ ذروته 1500nits وتدعم ألوان 10bit. من الأمام توجد كاميرا السيلفي على هيئة فتحة مثقبة بدقة 32 ميجابيكسل وهي الميزة أو السمة الأساسية في جميع هواتف السلسلة الجديدة.

أما بالحديث عن الكاميرا الخلفية، يحتوي الهاتف على مصفوفة كاميرا رباعية، المستشعر الرئيسي هو Samsung GN1 بدقة 50 ميجابيكسل، بينما كاميرا العرض الواسع بدقة 48 ميجابيكسل داعمة لتقنية التثبيت البصري 360-degree Horizon Leveling Stabilization والتي تساعد على توفير لقطات احترافية بزاوية مستقيمة حتى أثناء تمايل أو حركة الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك توجد عدسة بورتريه بدقة 12 ميجابيكسل، وفي النهاية عدسة Periscope بدقة 8 ميجابيكسل مع مستويات تقريب تصل حتى x60 وكلاهما تدعما تقنية تثبيت OIS. تم دمج هاردوير الكاميرا بشريحة V1 من شركة فيفو للمساعدة على تقليل الضوضاء وتأثيرات MEMC في صور الكاميرا.

أما بالحديث عن المواصفات الداخلية، يتمتع هاتف Vivo X70 Pro Plus بواحدة من أقوى شرائح المعالجة من شركة كوالكم طراز Snapdragon 888 Plus، جنباً إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية من تصنيع سامسونج نوعها UFS 3.1. في النهاية يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 4500 ميللي أمبير داعمة لتقنية FlashCharge للشحن السلكي بقوة 55 أو 50 واط.

من حيث خصائص الحماية يتمتع الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ويحتوي على مكبرات صوت استريو مزدوجة ومكبر الأشعة تحت الحمراء ونظام لمسي بمحور X.

Vivo X70 and X70 Pro

بالنسبة لهاتف Vivo X70 Pro فهو يحتوي أيضاً على وحدة تصوير رباعية، ولكن المستشعر الرئيسي هو IMX766V 50MP من تصنيع شركة سوني، بجانبها كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة بورتريه بدقة 12 ميجابيكسل وفي النهاية مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل. تمتاز الكاميرا بتقنية gimbal المميزة لتثبيت الصور ومقاطع الفيديو. أما بالنسبة لهاتف Vivo X70 الأساسي فهو يكتفي بمصفوفة كاميرا ثلاثية.

كلاً من Vivo X70 و Vivo X70 Pro يحتويان على شاشة قياس 6.56 بوصة والتي تعمل بمعدل تحديث عالي سرعته 120Hz ومعدل أخذ عينات اللمس حتى 240Hz. يمتاز هاتف Vivo X70 Pro بوزن خفيف لا يتعدى 185 جرام فقط، بينما يزن الهاتف الأساسي Vivo X70 تقريباً 181 جرام.

كلاهما يحتويان على أحدث وأقوى شرائح شركة MediaTek طراز Dimensity 1200 SoC تصحبها ذاكرة وصول عشوائي نوعها LPDDR4 وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1. يتمتع هاتف Vivo X70 Pro ببطارية سعتها 4450 ميللي أمبير في الساعة، بينما هاتف Vivo X70 ببطارية سعتها 4400 ميللي أمبير وكلاهما يدعما الشحن السلكي السريع بقوة 44 واط.

جدير بالذكر على أنه سيكون هناك طرازات لكل من Vivo X70 و Vivo X70 Pro بشرائح معالجة من سامسونج طراز Exynos 1080 ولكن ستكون هذه الطُرز باسم X70T بالمستقبل القريب.

السعر والتوافر

هاتف Vivo X70 Pro Plus سيكون متوفراً بثلاثة ألوان مختلفة وهي الأسود والأزرق والبرتقالي. وكذلك كلاً من Vivo X70 و Vivo X70 Pro ستكون هناك خيارات مختلفة من الألوان من أجلهما.

بالحديث عن السعر، فإن سلسلة Vivo X70 ليست متوفرة في أي مكان خارج الصين حتى هذه اللحظة، ولكن من المتوقع أن تبدأ عملية الطرح في الأسواق الأخرى مثل الهند وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا وتايوان والإمارات العربية المتحدة والمزيد خلال الفترة القادمة.

في الوقت الحالي يتم بيع Vivo X70 Pro Plus بقيمة 5.499 يوان صيني، أي ما يعادل 851$ دولار أمريكي تقريباً، وهذا من أجل طراز 8 + 256 جيجابايت. أما بالنسبة لطراز 12 + 512 جيجابايت، فيتم بيعه بقيمة 6.999 يوان صيني أي ما يعادل 1.083$ تقريباً.

هاتف X70 Pro بقيمة 4.299 يوان أي ما يعادل 665$ وهذا بالنسبة لطراز 8 + 128 جيجابايت. أما بالنسبة للإصدار الأساسي Vivo X70 فيتم بيعه بقيمة 3699 يوان أي ما يعادل 572$ بالنسبة للنسخة التي تحتوي على 8 + 128 جيجابايت.