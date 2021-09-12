ملايين الدولارات نظير صناعة المحتوى.. إليكم أكثر الأشخاص ربحًا من “تيك توك”

يعد تطبيق TikTok أحدث منصة تواصل اجتماعي، وكان معظم مرتادي هذه المنصة في البداية من الشباب المراهقين، لكن سرعان ما تطورت الأمور وأصبح الجميع يتجه إليها رغبة في الحصول على الشهرة والأموال؛ كون إدارة هذه المنصة كانت تخصص مبالغ مالية ضخمة في بدايتها من أجل إنشاء محتوى هادف.

إليكم الآن أكثر 10 أشخاص جنيًا للأموال من تيك توك: في 2020:

أديسون راي: 5 مليون دولار: بدأت نشاطها على المنصة في يوليو من عام 2019، حيث بدأت في تحميل مقاطع فيديو على الأغاني الرائجة على المنصة واكتسبت في البداية أكثر من مليون متابع، ثم وصلت إلى أكثر من 79 مليون متابع لتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المتابعين على المنصة، ثم دخلت في شراكة مع American Eagle وأصدرت بودكاست أسبوعي حصري لـ Spotify.

تشارلي وديكسي دي أميليو: 4 و 2.9 مليون دولار: بدأت الأختان دي أميليو في اكتساب شعبية على تيك توك في نفس الوقت مع أديسون راي تقريبًا، حيث بدأتا بنشر مقاطع على الأغاني الرائجة، الشقيقة الصغرى تشارلي هي ثاني أكثر الأشخاص ربحًا على المنصة بينما تحتل ديكس المركز الثالث، وبسبب هذه الشهرة على المنصة تعاقدت معهما شركات كبرى وشقتا طريقهما نحو عالم الأعمال.

لورين جراي: 2.6 مليون دولار: انضمت لورين إلى منصة تيك توك عندما كانت تعرف باسم Musical.ly وكانت في الصف السادس فقط وبدأت تحقق شهرة وشعبية كبيرة على المنصة منذ فبراير الماضي تجاوز عدد متابعيها 51 مليون، وهي سادس أكثر شخص متابعة على المنصة، مؤخرًا أطلقت علامتها التجارية الخاصة للمجوهرات.

جوش ريتشاردز: 1.5 مليون دولار: كان يحب الترفيه منذ صغره ويحلم بأن يصبح ممثلًا وموسيقيًا، ورغم أنه يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، فإنه ينشر محتواه على وسائل التواصل الاجتماعي من عام 2010، وتعود منشوراته على Tik Tok إلى مارس 2017 ويتابعه نحو 14 مليون، يشتهر بمقاطع مزامنة الشفاه والمسرحيات الكوميدية وحركات الرقص الفريدة.

مايكل لي: 1.2 مليون دولار: يعرف باسم JustMaiko على وسائل التواصل، وهو راقص ومصمم رقص أمريكي بدأ في نشر مقاطع عندما كانت تعرف المنصة باسم Musical.ly أيضًا، واشتهر بنشر دروس الرقص ومنذ يوليو 2020 لديه أكثر من 34 مليون متابع.

زاك كينج: 2.2 مليون دولار: يحصل على 35 ألف دولار مقابل كل منشور، بدأ النشر على يوتيوب في 2008 ونشر أول فيديو له على تيك توك في 2016 وجمع أكثر من 45 مليون متابع نشر فيديو هو الأكثر مشاهدة على المنصة ووصل عدد مشاهداته إلى 2 مليار تقريبًا.

ديمي باغبي: 3.2 مليون دولار إجمالي أرباحها: هي رياضية ولاعبة كمال أجسام أمريكية في نادي كروس فيت، اشتهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إلهام الناس للحفاظ على نمط حياة صحي، وبعد تعرضها لحادثة في 2014 أصيبت بالشلل لمدة 3 أشهر وواجهت احتمال عدم قدرتها على المشي مرة أخرى.

سبنسر إكس: إجمالي الأرباح 3.5 مليون: نجم بيتبوكسر معروف ونجم على يوتيوب، اشتهر أيضًا على تيك توك بمقطوعاته الموسيقية ذات الوتيرة السريعة، لديه أكثر من 38 متابع على تيك توك، وتعاون مع عدد من الفنانين منذ صعوده إلى الشهرة.

رياض علي: تقدر ثروته بـ2 مليون دولار: نجم تيك توك هندي شهير، ممثل ومدون وعارض أزياء ومعروف بمقاطع مزامنة الشفاه ولديه أكثر من 26 مليون متابع على المنصة.

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