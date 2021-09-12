3 طرق لإرسال ملفات ومقاطع فيديو ضخمة على الواتساب

الواتساب هو أحد أفضل تطبيقات المراسلة وأكثرها شيوعاً في جميع أنحاء العالم. بجانب ميزة الدردشة والمراسلة النصية يمكننا استخدامه أيضاً لمشاركة الوسائط مثل الصور والأغاني ومقاطع الفيديو مع العائلة والأصدقاء. ولكن واتساب يفرض العديد من القيود على الملفات التي يمكننا مشاركتها، ومن أهم هذه القيود هي الحجم المسموح للملفات، فهو لا يسمح بمشاركة أي ملفات وسائط يزيد حجمها عن 16 ميجابايت.

وبالتأكيد هي مشكلة كبيرة لأننا نستخدم الواتساب في العديد من الوظائف المتعلقة بأعمالنا. ولذلك في هذا المقال سوف نستعرض لكم ثلاث طرق مختلفة من أجل إرسال الملفات ومقاطع الفيديو الضخمة عبر الواتساب بسهولة. ربما بعضكم يعرف بالفعل بعض هذه الطرق، ولكن بعضنا الأخر قد لا يكون على علم بها، فدعونا نوضحها لكم باختصار شديد من خلال هذه المقالة.

1- عن طريق جوجل درايف

نظراً لأن الواتساب يفرض قيود على حجم الملفات المسموح مشاركتها مع جهات الاتصال، فنحن بحاجة إلى البحث عن أي حيلة أخرى تسمح لنا بتجاوز هذه القيود، ومن أهم وأبسط هذه الحيل هي الاعتماد على جوجل درايف. جوجل درايف يسمح لك برفع الملفات الضخمة ومقاطع الفيديو الطويلة زمنياً بسهولة ومشاركتها مع من ترغب باستخدام رابط جوجل درايف.

الخطوة الأولى قم بفتح جوجل درايف على هاتفك ثم انقر على علامة الجمع (+) المتواجدة أسفل يسار الواجهة الرئيسية. ثم انقر على أيقونة “تحميل” ومنها يمكنك اختيار مسار تواجد الملف أو مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته من على هاتفك. وبمجرد أن تجد الملف المرغوب قم بتحديده ثم انقر على علامة الصح المتواجدة أعلى يسار النافذة.

ستظهر لك رسالة تفيد بأنه “يُجرى تحميل الملف الآن” على خوادم جوجل درايف. والآن انتظر حتى يتم انتهاء تحميل الملف – حسب حجم الملف وسرعة الإنترنت – بمجرد الانتهاء من رفع الملف ستجده متواجد في صفحة ملفاتي على جوجل درايف. انقر على زر الثلاث نقاط الأفقية المتواجدة بجانب الملف واختار من القائمة المنسدلة “نسخ الرابط”.

والآن توجه إلى الواتساب وافتح صفحة الدردشة مع أي جهة اتصال وانقر على مكان الكتابة بالأسفل وانقر على “لصق” ثم قم بإرسال الرابط وهكذا تم الأمر.

2- الاعتماد على موقع خارجي

موقع WeTransfer يساعدك في مشاركة روابط الملفات الكبيرة عبر رابط يمكن مشاركته مع أي شخص. الموقع بسيط وسهل الاستخدام ويدعم “تقريباً” جميع تنسيقات الملفات المختلفة حتى حجم 2 جيجابايت للملف الواحد. ولكن الإصدار المدفوع يمنحك القدرة على رفع ملفات بحجم 20 جيجابايت.

فقط انتقل إلى موقع WeTransfer ثم انقر فوق “Send a file” ووافق على الشروط بالنقر فوق I Agree ثم Okay. انقر على علامة الجمع المتواجدة في منتصف الواجهة الرئيسية وابحث عن مسار الملف الذي تريد رفعه على هاتفك. ثم انقر على Next ثم انقر فوق “Get a link”.

بعد ذلك انقر على Transfer، وبمجرد أن يتم رفع الملف انقر على “Copy Link” ثم اذهب لصفحة الدردشة مع صديقك وقم بلصق الرابط في مربع الكتابة وأرسل الرابط له.

3- عن طريق تطبيق ضغط ملفات الفيديو

هذه هي الطريقة الثالثة والأخيرة وهي من خلال تطبيق Video Compressor Panda. هذا التطبيق مخصص تحديداً لهذا الغرض حيث يساعدك على ضغط حجم ملفات ومقاطع الفيديو الكبيرة دون التضحية بجودة الصورة. وهو تطبيق مجاني ولكنه يحتوي على إعلانات. بعد تثبيت التطبيق على هاتفك وفتحه ابحث عن ملف الفيديو الذي تريد مشاركته على الواتساب. ثم بمجرد أن تدرجه بداخل التطبيق انقر على “Compress” وستجد نفسك أمام قائمة مختلفة من أشكال الضغط.

يمكنك اختيار Small Size من أجل تقليل حجم الفيديو بحيث يكون من السهل مشاركته على معظم تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي. أو يمكنك اختيار Medium Size بحيث يتم ضغط الفيديو دون التضحية بالجودة.

أو يمكنك الاعتماد على خيار “Custom Size” والذي يسمح لك باختيار الحجم الذي تريد مقطع الفيديو أن يصبح عليه بالتحديد، وهكذا يمكنك ضبط الحجم على 16 أو 15 ميجابايت لكي يكون من السهل مشاركته على الواتساب. بمجرد الانتهاء من عملية التحرير ستحصل على الفيديو في نافذة جديدة بحيث يمكنك تنزيله أو مشاركة الرابط الخاص به.