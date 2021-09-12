تطبيقات الأسبوع للاندرويد – عروض حصرية مميزة ومجانية لفترة محدودة!

لابد وأنكم على استعداد لعدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. في يوم الأحد من كل أسبوع نحاول البحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المتواجدة على متجر جوجل بلاي. ولكن في حين أن معظم المواقع قد تهتم بالتطبيقات الجديدة، إلا أننا هنا نهتم بالتطبيقات المفيدة التي حصلت على عروض وخصومات لفترة زمنية محدودة.

فدائماً التطبيقات المدفوعة تتمتع بمزايا وفوائد حصرية ليست متواجدة في أي تطبيق مجاني. لذا، دعونا نختصر عليكم طول المقدمة ونتعرف على باقة تطبيقات الأسبوع للاندرويد التي أعددناها لكم هذا الأسبوع.

1- Number to word converter offline

تطبيق Number to word converter offline هو تطبيق مخصص لتحويل الأرقام إلى كلمات. قد تعتقد أنك لست في حاجة إلى مثل هذا التطبيق، ولكن عندما تواجه صعوبة في قراءة أي رقم نتيجة طول الرقم واحتوائه على أعداد كبيرة، فحينها فقط ستعرف مدى أهمية تطبيق مثل هذا. كل ما عليك فعله هو كتابة أي رقم داخل المستطيل المتواجد في نافذته الرئيسية، وعلى الفور سيتم تحويل هذا الرقم إلى كلمات وحينها فقط ستتمكن من معرفة العدد الحقيقي.

لحسن الحظ أنه يسمح أيضاً بالقدرة على مشاركة نتيجة الرقم من داخل التطبيق بسهولة. في نفس الوقت أنت لن تحتاج لاتصال إنترنت من أجل استخدامه. لكونها ميزة مهمة للغاية وخاصة للعاملين في مجالات الحسابات فهو تطبيق مدفوع فقط، ولكن بالطبع يمكنك تحميله بشكل مجاني لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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2- English for all! Pro

هذا التطبيق سيكون ذات فائدة عملية كبيرة لجميع المستخدمين بمختلف مراحلهم العمرية الذين يتطلعون لتعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. فإذا كانت لديك دراية جيدة باللغة الإنجليزية فقد يكون هذا هو المكان المثالي لتبدأ اختبار مهاراتك اللغوية. واجهة التطبيق سهلة وبديهية جداً، ويحتوي على 27 فئة مختلفة من الكلمات الإنجليزية ويتم نطقها جميعاً لكي تتعرف على اللهجة الصحيحة لها.

أيضاً يحتوي التطبيق على مجموعة من الاختبارات ويتيح لك معرفة النتائج ولا يتطلب اتصال بالإنترنت. يمكنك الاعتماد عليه في أكثر من سيناريو واحد، بحيث يمكنك المذاكرة أو الاعتماد عليه في اختبار قدراتك ومهاراتك اللغوية أو لحلول الألغاز أو الإجابة على الأسئلة في فترات زمنية محددة كنوع من التحدي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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3- Bookmark Manager

تطبيق Bookmark Manager هو في الأساس تطبيق مدفوع ولكنه متاح مجاناً لفترة محدودة. الغرض من التطبيق هو إتاحة إمكانية الاحتفاظ بالإشارات المرجعية في مكان آمن بعيداً عن متصفحك المستخدم. هي بالطبع ميزة رائعة في حالة تعرض المتصفح الخاص بك للانهيار فجأة أو لأي سيناريو تعطل أو خلل في أي وقت.

يمكنك الاعتماد عليه في حفظ عناوين المواقع الإلكترونية الخاصة بالمواقع التي تزورها مثل المواقع الإخبارية أو القنوات الشعبية وقنوات وصفات الطعام… إلخ. ستكتشف أنه يتم الاحتفاظ بجميع الروابط الخاصة بك بشكل منظم ورائع ويتم تصنيف جميع الإشارات المرجعية بالترتيب لكي تتمكن من الوصول إليها لاحقاً بسهولة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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4- Hue Melodi

هذا التطبيق خاص بعشاق الموسيقى والأضواء الساحرة. بمعنى أنه قادر على تغيير لون إضاءة غرفتك بالكامل من خلال الاستماع إلى إيقاع أغانيك والتلاعب في إضاءات الهاتف بناءً على ذلك. التطبيق بسيط وسهل الاستخدام للغاية، كل ما عليك فعله هو تشغيل التطبيق ثم تحديد أضواء Hue التي تفضلها حسب حالتك المزاجية وتحديد لوحة الألوان وعلى الفور ستبدأ الحفلة وسيتمكن هذا التطبيق من تحويل غرفتك إلى قاعة ديسكو مليئة بالمرح.

بالطبع هذا التطبيق يستهلك الكثير من البطارية، لذا ضع هذا في الحسبان. ضمن أهم مزايا التطبيق أنه يمكنك تغيير حساسية الميكروفون وتحديد نوع الألوان التي ترغب بها وتغيير معدلات السطوع ويدعم الوضع المظلم لشاشات OLED ويعمل في الخلفية بشكل طبيعي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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5- تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي!

تطبيق دردشاتي من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجّاني

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6- Livemocha

تطبيق Livemocha هو تطبيق تعليمي بحت، ولكنه احترافي بشكل لم يسبق له مثل، ولهذا فهو تطبيق مدفوع فقط. يمكنك الاعتماد عليه من أجل تعلم الكثير عن اللغة. هناك 6 أوضاع مختلفة في التطبيق يمكنك الاختيار من بينها والتي تشتمل على تعلم الدراسة وكيفية الكتابة والاستماع والتحدث والفهم والحوار.

ستجد التطبيق يحتوي على 12 جلسة مختلفة لتعلم لغة الحوار وبمجموع 27 جلسة كاملة لتعزيز قدرتك على التحدث باللغة الإنجليزية. تشتمل الجلسات على تعلم كلمات الأثاث والأشياء والألوان والرسومات والرياضة والترفيه والمشاعر والطبخ والاتصالات والإلكترونيات والعديد من الأنماط والأشياء الأخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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7- Pirate Defender Premium

لدينا هنا لعبة تصويب مميزة متاحة مجاناً لفترة محدودة. فكرة اللعبة أنك ستكون عبارة عن قبطان السفينة الذي يعمل كقرصان بحر يسرق الغنائم التي يقابلها في طريقه، ولكنك ستحتاج الدفاع عن سفينتك وعن هذه الغنائم بكل الأسلحة والمعتاد التي تمتلكها على سفينتك. اللعبة تحتوي على 140 مرحلة والعديد من البشر والزعماء.

وهناك العديد من الأسلحة والقنابل التي يمكنك استخداماً لقتل أعدائك. لديك 7 أنواع أسلحة و6 أنواع من القنابل. الفكرة هنا أنه من الضروري أن تتعلم اختيار السلاح المناسب باستراتيجية لكي تتمكن من قتل أعدائك قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى السفينة. لذا، أهم شيء هو اختيار السلاح باستراتيجية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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8- Monster Killer Pro

لعبة Monster Killer Pro هي عبارة عن ملحمة نارية بينك وبين الوحوش، ولكي نكون صادقين معكم فإن نمط اللعبة سريع وقد يكون صعب جداً في البداية. ولكن بمرور الوقت ستقع في غرامها، خاصة وأنها توفر لك العديد من الأسلحة والشخصيات المختلفة التي ترغب بها. الوفرة في الأسلحة ستجعلك قاتلاً موهوباً وستتمكن من قتل جميع الأعداء والوحوش والزعماء.

السعر : مجاني لفترة محدودة