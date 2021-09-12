باسكل مشعلاني تُطلق أغنية من كلمات محمد الرفاعي

أطلقت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية جديدة باللهجة المصرية أطلقت عليها استنى.

وحظيت الأغنية بإعجاب عشاق النجمة اللبنانية، الذي عبّروا عن سعادتهم بإتقان باسكال للهجة المصرية.

وحصدت الأغنية أكثر من 448 ألف مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب، يوم 9 سبتمبر الجاري.

وأغنية استنى من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، في حين تولى وليد فايد إخراج فيديو كليب الأغنية.

وتُعدّ هذه الأغنية أولى أغاني الميني ألبوم الذي ستطرحه النجمة اللبنانية تباعاً، وسيضم أغاني باللهجة اللبنانية، المصرية، والخليجية.

يُذكر أنّ النجمة اللبنانية أطلقت منذ مدة أغنية جنان باللهجة المصرية، وحققت من خلالها نجاحاً جيداً.

وأغنية جنان من كلمات محمد رمضان، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم.

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